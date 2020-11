Hoofdinspecteur uit Halle zit voor derde keer dronken achter het stuur en krijgt alcoholslot opgelegd 

Een alcoholslot is een klein toestel dat in de auto wordt geplaatst en verbonden is met de motor. Voor je de auto kan starten moet je eerst blazen en als je niet onder invloed bent, kan je de auto starten. De hoofdinspecteur werd door z'n collega's in Halle tegengehouden, omdat hij zigzaggend over de weg reed. Bij de controle bleek hij 1,51 promille alcohol in het bloed te hebben. De rechter was niet mild voor de agent omdat het de derde keer op korte tijd was dat de agent onder invloed achter het stuur zat.