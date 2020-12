Hotels in Leuven nu al bijna volgeboekt voor weekend van WK Wielrennen 2021

Het weekend van 25 en 26 september 2021 zou een topweekend moeten worden voor de Leuvense horeca, want dan vindt het Wereldkampioenschap Wielrennen plaats in Vlaanderen met aankomst in Leuven. Dat allemaal als corona geen roet in het eten strooit. Maar nu al zijn zowat alle kamers in de Leuvense hotels volgeboekt. Op de website booking.com staat te lezen: “98% van de accommodaties is op onze site niet beschikbaar voor jouw data”.