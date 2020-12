In Roeselaarse wijk lopen elke dag 5 vrijwilligers rond om babbeltjes te slaan met mensen

Elke dag proberen ze elk apart op verschillende momenten van de dag mensen te ontmoeten in de wijk. Thierry Bouckenooghe begint er al vroeg aan om 7.30 uur. “Toch is het geen enkel probleem om mensen tegen te komen. Er zijn hier veel vroege vogels”, zegt Bouckenooghe.

“Vanmorgen heb ik met 4 mensen gepraat. Zo vertelde Christine me dat haar 92-jarige buurvrouw weer thuis was na een opname in het ziekenhuis. Gilbert vindt het spijtig dat hij zijn kleinkinderen zo weinig ziet en iemand vertelde me over de schilderwerken in zijn huis. Vroeger hadden we ook die gesprekken, maar die waren vluchtiger. Het wordt echt gewaardeerd. Ik denk ook niet dat er eenzaamheid is in Groenpark. Vandaar dat we die willen voorkomen tijdens de coronacrisis.”