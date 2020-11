Is het binnenkort gedaan met zondagsrust? "Toch goed dat samenleving soms beetje vertraagt"

"Mijn voorgangers draaien zich om in hun graf", dat zei Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond in "De ochtend" op Radio 1. "Maar ook als vakbond moeten we mee met onze tijd". En zo wordt een heilig huisje gesloopt: ook bij Bpost zal er in de toekomst gewerkt worden op zondag.

Uit cijfers die "De wereld vandaag" heeft opgevraagd bij het Steunpunt Werk blijkt dat 11 procent van de loontrekkenden in ons land werkt op zondag. "We zien dit cijfer al enkele jaren stijgen", zegt Sarah Vansteenkiste van Steunpunt Werk. "Maar we zitten nog altijd onder het Europese gemiddelde van 13 procent. In Nederland werkt zelfs bijna 20 procent van de mensen op zondag."

In de toekomst voorziet Vansteenkiste dat nog meer mensen op zondag zullen werken. "Je ziet dat er meer personeel nodig is in de zorg, daar hoort ook zondagswerk bij. Maar ook andere sectoren zoals de horeca of koerierdiensten stellen steeds meer mensen tewerk op zondag.