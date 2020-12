Job scoren zonder te solliciteren kan in Mechelen: “CV niet altijd beste manier om werknemers aan te trekken”

Voor sommige jobs in de stad Mechelen hoef je voortaan geen sollicitatierondes meer te doorstaan. De baan wordt gegeven aan wie er het snelste bij is, al moet je wel gemotiveerd zijn en de job ook aankunnen. Het is een idee uit de Verenigde Staten dat de stad Mechelen nu wil toepassen.

Ze spelen al langer met het idee, maar door de coronacrisis is het experiment even stil gevallen. “Een aantal bedrijven kijken de kat liever uit de boom, gezien de situatie waar we door het coronavirus nu inzitten”, zegt schepen Greet Geypen (Open VLD). “Al merk ik wel dat er in de Mechelse bedrijven zeker interesse is om hiermee in te stappen. Puur afgaan op een CV alleen is niet altijd de juiste manier om de beste medewerkers aan te trekken.”