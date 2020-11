Joe Biden wil verenigen in Thanksgiving-speech: "Oorlog met het virus, niet met elkaar", Trump blijft bezig met verlies

Maar dit jaar moet het anders, zegt Biden. Hij zal Thanksgiving met zijn vrouw Jill en zijn dochter en schoonzoon vieren. Het virus "heeft ons verdeeld. Kwaad gemaakt. En ons tegen elkaar opgezet. Ik weet dat het land de strijd beu is. Maar we mogen niet vergeten dat we in oorlog zijn met een virus, niet met elkaar. Dit is het moment waarop we onze rug moeten rechten, onze inspanningen moeten opvoeren en ons opnieuw moeten inzetten voor de strijd."