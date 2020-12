Kersthuisje in Zingem krijgt dit jaar eigen lichtshow: “Naar het voorbeeld van Amerika”

“Ik droom al lang van een eigen lichtshow aan mijn gevel”, vertelt Vanden Neste bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Ik kijk regelmatig filmpjes van Amerikaanse kersthuisjes en dan droom ik helemaal weg. Dit jaar wilde ik hetzelfde doen, en zo geschiedde. Aangezien ik een leek ben, heb ik me geïnformeerd en heb ik de hulp ingeroepen van de baas van DMX.” DMX is een bedrijf dat licht- en geluidsinstallaties voorziet voor evenementen. De installatie die Vanden Neste gebruikt om de kerstperiode een heel stuk vrolijker te maken, vind je dan ook niet in een gewone winkel. Hij gebruikt 1.150 RGB pixels, 6.420 DMX-kanalen voor de sturing en 17 Artnet universes. “Dat klinkt heel spectaculair, maar als je dit vergelijkt met de huizen in Amerika, dan is het nog redelijk”, lacht hij.

