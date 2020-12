Kunstenares Carole Czopp wil iedereen een hart onder de riem steken met haar "Ziebels": "Ik hoop dat ze een oplaadfunctie hebben"

De Antwerpse kunstenares Carole Czopp werkt in het dagelijkse leven in een woonzorgcentrum in Berchem en fleurde daar de ramen op met haar eigen cartoonfiguurtjes, de "Ziebels". Ze zag dat mensen het zwaar hebben door de coronacrisis en hoopt hen zo wat op te peppen. Intussen mocht ze ook aan het werk op de ramen van een restaurant van vrienden, ook in Berchem. "We kunnen allemaal wat meer positiviteit gebruiken."