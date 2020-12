8 militairen steken een handje toe in West-Vlaamse woonzorgcentra

Korporaal Samaey is ambulancier in het leger. Hij moet daarvoor vaak op missies in het buitenland, bijvoorbeeld in Afghanistan of Litouwen. Hij is ambulancier en helpt andere soldaten als ze een snee in de vinger hebben, of een sportblessure, of zelfs een banale verkoudheid. "Mensen eten geven, wassen en op het toilet plaatsen had ik nog niet gedaan", lacht hij, "maar dat is nu mijn job geworden. Ik denk dat ze me eerst de mensen hebben gegeven die het gemakkelijkst te transporteren waren, maar intussen ben ik al een deel van het team. Het uniform moet ik niet dragen tijdens mijn nieuwe job, ik draag net hetzelfde als mijn collega's. Dat is overigens veel hygiënischer, die kleren werp ik dan net als de collega's 's avonds bij de was. Ik voel me hier gewaardeerd, de mensen zijn me dankbaar."