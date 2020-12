Leo Van Der Elst over Maradona: "Samen pipi gedaan tijdens dopingcontrole op WK 1986"

"Ik heb vooral genoten van zijn voetbalkunst, want in mijn ogen is hij nog altijd één van de beste voetballers ter wereld. Door wat hij op het WK in 1986 presteerde, was het eigenlijk meer België tegen Maradona, in plaats van België tegen Argentinië", gaat Van Der Elst verder. Hoewel Leo Van der Elst die dag niet zelf op het veld stond, maakte hij toch van heel dichtbij kennis met de Argentijnse voetballegende. "Het toeval wou dat ik na de wedstrijd tegen Argentinïe werd uitgenodigd voor de dopingcontrole. Ik kwam in een kamertje van drie meter op drie, en daar was Maradona ook. Ik ben één van de weinigen die mag zeggen dat ik samen met hem pipi heb gedaan. Niet in hetzelfde potje natuurlijk", lacht Van Der Elst. "We hebben elkaar begroet, maar daar is het eigenlijk bij gebleven, want ik wist niet goed wat zeggen. Hij was een fantastische voetballer, en als mens een beetje een kapoen, een deugniet. Maar dat is dan lichtjes uitgedrukt. Ik kijk vooral naar hem op als voetballer."