Leveringen Bpost lopen in de soep: "Ik moet mijn pakje 36 kilometer verder gaan ophalen"

Nog nooit werden er in ons land zo veel pakjes verstuurd als dit jaar. En dan moet de echte piek nog komen. Volgende week verwacht men een piek van 1 miljoen pakjes per dag. Om de druk op bpost wat te verlichten, worden sommige pakketten rechtstreeks naar afhaalpunten gestuurd. Maar dat zorgt voor frustratie bij sommige klanten.

36 kilometer omrijden

Luisteraar Kirsten Kleijkens woont in het Limburgse Meeuwen-Gruitrode. Zij bestelt een pakketje bij een winkelketen en wil dit laten leveren in een postpunt in de buurt. "Maar mijn pakket ligt klaar voor ophalen in de Decathlon van Maasmechelen. Dat is 36 kilometer rijden, zonder de omleidingen mee te tellen."

Frustrerend vindt Kirsten, want ze heeft een postpunt in de buurt. "Op zo'n 300 meter van mijn woning is een postpunt, maar ik kon niet zelf selecteren waar het pakket zou geleverd worden." Kirsten kan het pakket ook niet opnieuw laten leveren dichter bij huis.

De redactie van De Inspecteur krijgt van andere luisteraars gelijkaardige verhalen. Zo moet Robert uit Schoten zijn pakje ophalen in de Decathlon van Lier, 40 kilometer verderop. Mark Battheu moet 35 kilometer rijden voor zijn pakket. "Niet echt ecologisch verantwoord. Wij helpen Bpost graag maar het moet wel realistisch blijven."

Maar het kan nog straffer. Dorenda Janssens moet haar pakket afhalen bij de Decathlon in Maasmechelen. Dat is maar liefst 60km van haar huis. "Terwijl er winkels van Decathlon dichterbij zijn."

Pakket opnieuw aanbieden

Bpost kondigde eerder deze week aan dat pakketten die na vijf dagen niet zijn opgehaald, toch thuis zouden geleverd worden. Maar in de mails die Kirsten ontvangt staat daar niets over te lezen. "In de mail staat geen uitleg over hoe ik het pakket opnieuw zou kunnen laten leveren aan huis, heel frustrerend."

De redactie van De Inspecteur neemt daarover contact op met Bpost. Daar verzekeren ze ons dat pakketten wel degelijk aan huis worden geleverd. "Als je pakje na 5 werkdagen (7 kalenderdagen) niet opgehaald wordt, zal het pakje alsnog thuis geleverd worden." Dat wordt nu nog anders gecommuniceerd, maar Bpost komt die belofte wel degelijk na.