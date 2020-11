Liveblog - Joe Biden: "Thanksgiving moet dit jaar anders", door technische problemen bij Sciensano geen coronacijfers 

In de Verenigde Staten zijn in één dag tijd meer dan 2.400 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is het hoogste aantal in zes maanden tijd. Er zijn ook meer dan 200.000 besmettingen bijgekomen.



En vandaag wordt Thanksgiving net gevierd. Op die dag reizen veel Amerikanen door het hele land om hun familie te zien. Dat is deze keer een slecht idee, zei de pas verkozen president Joe Biden. Hij riep verder ook op tot eenheid. "We zijn in oorlog met het virus, niet met elkaar. Deze strijd gaat nog maanden duren", aldus Biden. Hij riep op om thuis te blijven en zei dat de VS de strijd tegen het virus moeten opdrijven.



