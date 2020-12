Luc Millecamps over Maradona: "Geniale voetballer maar als mens geen voorbeeld"

Luc Millecamps speelde met de Rode Duivels tegen het Argentinië van Maradona in de openingsmatch van het wereldkampioenschap in 1982. "Voordien waren we de underdog. Iedereen dacht dat we zouden verliezen. Tijdens de opwarming toonden Maradona en de andere Argentijnen niets van respect voor ons. We waren zo kwaad dat we 100 procent gemotiveerd waren."

En de rest is voetbalgeschiedenis. België klopte Argentinië met 0-1 en Maradona kon nooit uitblinken. "Ik zal in die match wel een keer tegen hem gelopen hebben. Dat herinner ik me niet meer. Wat ik wel nog weet, is dat je hem niet gemakkelijk omver kon duwen. Hij stond heel stevig op zijn poten."

Luc Millecamps is niet echt geschrokken van het nieuws dat Maradona is gestorven op 60-jarige leeftijd. "Het was eigenlijk te verwachten dat hij vroeg zou sterven. Met zo'n levenswijze. Hij deed eigenlijk alles wat niets met sport te maken heeft. De media hebben van hem een god gemaakt, zeker in Argentinië. Maar ik durf onderstrepen dat hij geen voorbeeld is geweest als mens."