Mads Mikkelsen vervangt Johnny Depp als Grindelwald in "Fantastic Beasts"-films

Warner Bros. heeft Mad Mikkelsen gekozen om Johnny Depp te vervangen als Grindelwald in "Fantastic Beasts 3". Naar verluidt was hij de eerste keuze van regisseur David Yates om Depp te vervangen. Hij is onder andere bekend voor zijn rol als seriemoordenaar Hannibal Lecter in de gelijknamige serie, en speelde mee in Bondfilm Casino Royale uit 2006.