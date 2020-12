Menen brengt alle 75-plussers een stoepbezoekje

De drempelbezoekers vragen of de mensen problemen hebben, bijvoorbeeld met het invullen van papieren of om aan eten te geraken. Schepen van Welzijn Angelique Declercq (SP.A): "Er is zoveel weggevallen voor die mensen. Neem nu de wijk Paradijs in Rekkem, waar veel bejaarde mensen wonen. Op een normale middag zitten ze samen in het "Kotje" om te kaarten of een kop koffie te drinken, maar dat gaat nu niet. We hebben pompoensoep mee of een koffiekoek en gaan naar het toe. We laten onze senioren zeker niet in de steek."