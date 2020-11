Hoofdverdachte van moord op 9 leden van mormoonse familie in Mexico opgepakt

Afgelopen maandag, zowat een jaar na de feiten, is een hoofdverdachte opgepakt in de naburige staat Chihuahua: Roberto Gonzalez, de regionale leider van La Linea (de gewapende arm van het drugskartel Juárez). De Mexicaanse autoriteiten verdenken hem ervan de hoofdverdachte van de moord te zijn. Samen met hem zijn twee andere verdachten, vermoedelijk lid van dezelfde organisatie, opgepakt. De drie zouden op het moment van hun arrestatie meedere vuurwapens en marihunana bij zich hebben gehad.

De Amerikaanse ambassadeur in Mexico, Christopher Landau, heeft de Mexicaanse autoriteiten gefeliciteerd met de recente arrestaties. Ze zijn volgens hem het resultaat van een "uitstekende samenwerking tussen de twee landen".



In totaal werden nu al 17 verdachten opgepakt in deze zaak. Er wordt vanuit gegaan dat de familie per ongeluk is vermoord en dat de daders het gemunt hadden op een rivaliserende drugsbende. "Er moet nog steeds veel opgehelderd worden over wat er is gebeurd, maar deze arrestaties zijn ten minste al een vooruitgang in de zaak", reageerde Adrian LeBaron, die een dochter en drie kleinkinderen verloor in de schietpartij.

De moord op de mormonen lokte vorig jaar heel wat verontwaardiging uit. De Amerikaanse president Donald Trump drong er bij Mexico op aan om de drugsbendes in het noorden van het land de oorlog te verklaren. Hij bood toen ook zijn steun aan om de drugskartels "van het aardoppervlak te vegen".