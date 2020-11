Van sigaretten tot speelgoed: douane nam dit jaar al bijna een miljoen namaakspullen in beslag

Hoe je dat dan kunt zien? Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal Douane en Accijnzen, geeft toe dat het moeilijk is om een website met namaakproducten te herkennen. "Maar voor mij is de sleutel de prijs: wanneer die zo laag is dat het te mooi is om waar te zijn, moet je dat niet kopen. Dan weet je dat het namaak is."