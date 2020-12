Natuurpunt brengt vogels dichter bij woonzorgcentrum Horebeke: “bewoners bloeien open als ze dieren zien”

In totaal plaatst Natuurpunt in heel Vlaanderen 16 vogelvoederplanken bij evenveel woonzorgcentra, in Oost-Vlaanderen gaat het om vier plekken waar de bewoners voedselzoekende vogeltjes van dichtbij kunnen zien. Dat brengt wat leven in de brouwerij, de bewoners zien eens wat anders, én het is goed voor de natuur. “Maar vooral”, zegt Marika Hermie van woonzorgcentrum Groendorp in Horebeke: “Als onze bewoners dieren zien, dan bloeien ze open. We hebben ook kippen en konijnen, en we zien dat het hen goed doet als ze de dieren zien.”