Ober uit Kortrijk verbetert wereldrecord wijnglazen dragen in één hand: "Ik heb veel geoefend"

"Ik ben erg tevreden dat het toch gelukt is", reageert Sebastien Maes, een kelner uit Kortrijk. Een week geleden was de ontgoocheling groot. "Ik kon toen 38 wijnglazen in 1 hand vasthouden. Ik strandde toen in het zicht van de haven. Ik had nog maar 2 extra glazen nodig om het record te verbeteren".

Dat record stond op 39 glazen. "Na die mislukte poging heb ik veel steun en advies gekregen. Ik heb daar goed naar geluisterd. Mijn broer Kjell stelde me voor om een nieuwe techniek te gebruiken. Daardoor was de constructie van glazen stabieler. Ik was verbaasd dat het zo vlot ging. Ik haalde 40 glazen, 1 meer dus dan het record van de Filipijn."

Was Sebastien zo blij dat hij die 40 glazen tegen de grond heeft gegooid? "Nee, ik heb ze netjes terug op tafel gezet", lacht de recordhouder. Met zijn recordpoging wilde Sebastien niet enkel zichzelf uitdagen, maar mensen ook oproepen om de horeca te steunen, die het bijzonder moeilijk heeft nu tijdens de coronacrisis.