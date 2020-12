OCMW Brussel bezorgt minder mobiele senioren kerstboom thuis

Voor de senioren, die het moeilijk hebben om hun kerstboom zelf te gaan halen, organiseren de Stad Brussel en het OCMW de operatie Kerstboom 2020. Als ze een kerstboom kopen, kunnen ze die gratis thuis bezorgd krijgen. Zo krijgen meer senioren de kans om in deze coronatijden toch een kerstboom in huis te halen.

De senioren kunnen hun kerstboom bestellen bij de vzw La Ferme Les Pilifs. Dat is een beschuttende werkplaats die werk verschaft aan 145 werknemers met een handicap en aan een dertigtal mensen die hun buitengewone collega’s begeleiden.

De actie is bedoeld voor senioren die wonen in de Stad Brussel of haar deelgemeenten. "Ze kunnen online of telefonisch hun kerstboom bij ons bestellen en betalen", vertelt directeur Benoit Ceysens. Als ze dan de promocode brunoel invoeren of opgeven, dan wordt hun kerstboom gratis aan huis geleverd. We zijn erg blij dat onze werkplaats mag meedoen aan dit sociale initiatief van de stad Brussel en haar OCMW."