Onze reporter sprak in 1986 met Diego Maradona: "Mensen wilden mij aanraken omdat ik hem had ontmoet"

"Maradona was toen echt een heilige in Napels, dat was pure aanbidding", herinnert Jeroen zich nog goed. "Maar ook ver daarbuiten lagen de mensen aan zijn voeten. Toen ik een paar dagen later weer in Rome was, ging ik naar een koffiebar waar ik regelmatig kwam. Daar werd ook heel veel over voetbal gepraat. Toen ik daar liet vallen dat ik Maradona had geïnterviewd, was mijn naam daar meteen gemaakt. Elke keer als ik daar binnen stapte, hoorde ik mensen fluisteren: "Dat is die journalist die met Maradona heeft gepraat." Een paar jaar geleden was ik nog eens in Napels. Ik raakte daar aan de praat met enkele Napolitanen en vertelde hen dat ik in Leuven woon, de stad van Dries Mertens (die nu voor Napoli speelt). Toen ze hoorden dat ik ooit met Maradona had gepraat, vroegen ze of ze mij even mochten aanraken. "Grazie", zeiden ze. Via mij waren ze ook eventjes bij hun grote idool geraakt."