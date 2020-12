Voormalig cultuurcentrum van Heusden-Zolder herleid tot puin 

Een tiental dagen geleden is de afbraak van het iconische gebouw gestart en op dit moment ligt al zowat de helft in puin. Continu voeren vrachtwagens het puin af. Op dit moment zijn het de balzaal en het Muzecafé die onder de hamer gaan, de komende dagen moeten ook de schouwburg en de grote inkomhal eraan geloven. Burgemeester Mario Borremans schat dat de werken nog een tweetal weken zullen duren. Ondertussen zijn de eerste fundamenten voor de nieuwe school al gegoten en er is ook een betonplaat geplaatst, waarop binnenkort de bouwkraan gezet wordt. Begin 2021 zal de bouw van de nieuwe school van start gaan. Eind 2022 of ten laatste in de loop van 2023 moet het geheel klaar zijn.