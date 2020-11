Dood van Maradona maakt trending topic van… Madonna

Het overlijden van voetbalster Diego Maradona zaaide gisteravond online verwarring. Velen hadden de nieuwsberichten kennelijk maar met een half oog gelezen of hadden het maar met een half oor gehoord en waren heel even in de waan dat Madonna overleden was. Op Twitter was de Queen of Pop even een trending topic en ook bij Google merkten ze dat sommigen dachten dat “Madge” het tijdelijke voor het eeuwige had verwisseld.