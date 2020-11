Parket wil agenten die betrokken waren bij fataal ongeval in Brussel, waarbij 19-jarige Adil stierf, niet vervolgen

Op 10 april, toen ons land voor de eerste keer in lockdown was, wilde de politie twee jongens op een scooter controleren. Maar een van hen sloeg meteen op de vlucht en de politie zette de achtervolging in. Daarbij kwam het frontaal tot een botsing, en de 19-jarige jongen kwam om het leven. Het parket vorderde een onderzoek om de exacte omstandigheden van het ongeval te achterhalen. Na het dodelijke ongeval was het enkele dagen erg onrustig in Brussel.