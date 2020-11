"Plug-in-hybrideauto's stoten in realiteit gemiddeld meer CO2 uit dan auto's met verbrandingsmotor"

Transport en Environment heeft niet alleen onderzocht of de auto’s worden opgeladen. "Stel dat je de auto wel oplaadt, dan nog haal je de CO2-cijfers die uit de tests blijken niet. Veel van die plug-in-hybrides schakelen snel over op de vervuilende benzinemotor wanneer je een stevige helling oprijdt of het gaspedaal indrukt omdat de relatief kleine elektromotor dat niet aankan. De technologie heeft heel wat problemen."

De gemiddelde uitstoot van auto’s in Europa is volgens William Todts ongeveer 120 gram CO2 per kilometer voor een traditionele benzine- of dieselwagen. "Die grote plug-in-hybrides zitten daar heel snel boven. Dan ga je naar een uitstoot 150 of 160 gram CO2 per kilometer. Onze boodschap is niet dat die auto’s in de ban moeten, maar ze moeten goed gebruikt worden. Als overheid zou je de mensen niet mogen aanmoedigen om op benzine te rijden met tankkaarten. De fabrikanten moeten ook een grote inspanning leveren om voertuigen te maken die ook in reële rijomstandigheden lage emissieprestaties daadwerkelijk kunnen leveren. Er is nog veel werk aan de winkel."

De tankkaart moet volgens Todts snel op de schop. "De tankkaart is een van de uitwassen van het bedrijfswagensysteem in België. De nieuwe regering heeft aangekondigd dat ze naar een volledig emissievrij systeem voor de bedrijfswagen wil evolueren. Ik denk dat je onmiddellijk komaf moet maken met het systeem waarbij je mensen fiscale voordelen geeft om met grote SUV’s met kleine batterijen te rijden. Dat heeft geen enkele zin."



