"Revolusi": David Van Reybrouck schrijft over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd

Een Bélg die een boek schrijft over de vroegere Nederlandse kolonie Indonesië. Wat vinden ze daarvan in Nederland? "Het heeft me eerlijk gezegd aangenaam verrast te zien hoe de Nederlanders daarvoor open staan. Ik weet niet of wij dat ook zouden zijn als een Nederlander over de Vlaamse Beweging zou schrijven," vraagt David Van Reybrouck zich af in "De wereld vandaag" op Radio 1.