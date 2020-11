Royals op zondag - Afscheid van trouwe vriend Lupo en prinses Michael van Kent - wie? - is besmet

Naast de Zweedse prins Carl Philip en prinses Sofia raakte deze week bekend dat ook "prinses Michael van Kent" positief testte op het coronavirus. De 75-jarige Marie Christine von Reibnitz, vrouw van de Britse prins Michael van Kent, herstelt al een maand van COVID-19. Ze kampt met zware vermoeidheid en opstoten van koorts. Ze liep de besmetting vermoedelijk op via de poetshulp en zit nu samen met haar man in quarantaine in het ruime appartement dat ze huren op Kensington Palace in Londen.



Maar wie is de prinses eigenlijk? Marie Christine heeft adellijk bloed in haar aderen stromen. Ze is een barones die opgroeide in Oostenrijk, Australië en Mozambique. In 1978 trouwde ze - enkele weken nadat het Vaticaan haar huwelijk met bankier Thomas Troubridge had ontbonden - met prins Michael, een neef van de Britse koningin Elizabeth II. Ze hebben samen twee kinderen, lord Frederick Windsor en lady Gabriella Windsor.