Sadiq al-Mahdi, de laatste democratische premier van Soedan, is overleden

Zijn naam is bij ons minder bekend, maar in Soedan -en in Groot-Brittannië- klinkt die als een klok. Hij komt uit een belangrijke familie van religieuze leiders en leiders van de invloedrijke mystieke soefi-broederschap Ansar ("helpers").

Zijn overgrootvader Mohammed Ahmad riep zich in de 19e eeuw uit tot "mahdi" -een toekomstige messias of redder in de islam- en leidde een opstand die in 1885 het machtige Brits-Egyptische leger verjoeg uit Soedan. Die Mahdi overleed kort daarop aan tyfus, maar de Britten konden zijn rijk pas in 1898 onderwerpen. Een van die Britse soldaten die de Soedan heroverde, was de jonge Winston Churchill, later premier.