Verpleegkundige Saghine Lampaert en acteur Wim Opbrouck allebei verkozen tot West-Vlaams Ambassadeur

Saghine Lampaert is spoedverpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt en de zus van wielrenner Yves Lampaert. Sinds vandaag is ze ook 1 van de 2 nieuwe West-Vlaamse ambassadeurs. "Ik ga deze titel niet alleen dragen. Het is een titel die ik opdraag aan alle mensen uit de zorg", zegt ze trots aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Na het applaus voor de zorg en de vele bedankjes, is deze titel de kers op de taart."

Acteur, zanger en presentator Wim Opbrouck is blij dat hij de titel mag delen met Saghine. "Het is ook geweldig dat een man én een vrouw dit jaar onze provincie mogen vertegenwoordigen", zegt hij. "Ik heb Saghine al wat beter leren kennen, toen we onze oorkonde kregen. We hadden onmiddellijk een klik."