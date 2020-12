Schaarbeek verwelkomt nieuwe ezel in gemeentelijke dierentuin

De ezels zijn er niet alleen om in een stal te staan. "We zetten de ezels ook geregeld in bij de ophaalrondes voor het afval in de openbare vuilnisbakken in de parken en straten", weet Byttebier nog te vertellen.

"De komende weken komen er nog 12 dieren aan om onze kleine dierentuin uit te breiden", voegt schepen van dierenwelzijn Déborah Lorenzino toe (zij staat op de foto met ezel Camille). "Het gaat onder andere om zwanen, schapen en kalkoenen. Sommige dieren hebben we aangekocht, andere komen uit een asiel. Het is de bedoeling dat onze inwoners, en vooral de kinderen, de dieren leren kennen. we zullen daarom ook voor een woordje uitleg zorgen aan de stallen", belooft de schepen.