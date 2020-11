Spar "Nonkel Jules" in Sint-Niklaas mag blijven staan én krijgt kerstlichtjes van de stad

"Nonkel Jules", de spar in de voortuin van Julien De Dauw in Sint-Niklaas, mag dan toch blijven staan. Vorige week deed Julien nog een oproep op Radio 2 Oost-Vlaanderen: hij zocht een nieuwe eigenaar omdat de boom te groot was geworden en dat vond hij gevaarlijk. Maar er is geen risico, dus de boom mag blijven staan én hij wordt versierd door het stadsbestuur.