Speelgoedwinkel Ingelberts in Aarschot kan rekenen op vaste klanten: "Advies via telefoon en een toogje voor de winkel" 

In de Bogaardenstraat in Aarschot vind je de speelgoedwinkel van Ingelberts. "Het is hier een vrij grote winkel, zo'n 400 vierkante meter, en onze specialiteit zijn gezelschapspelletjes, we hebben de winkel al sinds eind 19de eeuw." zegt Orpha, de eigenares. "Maar we zijn vooral gespecialiseerd in het helpen van klanten met advies. Ze stellen een vraag en wij proberen dan het best mogelijke speelgoed voor de kinderen of volwassenen te vinden." Maar met de huidige coronamaatregelen is dat niet altijd even gemakkelijk: "Het is voor ons pijnlijk omdat we nu dat advies moeilijker kunnen geven", gaat Orpha verder. "We doen dat wel via de telefoon nadat mensen ons eerst een mail gestuurd hebben."