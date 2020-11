Stad Herentals naar rechter om bouw twee windmolens te voorkomen: “Op die locatie staan ze niet op de juiste plaats”

Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), heeft zich uitgesproken over twee windmolendossiers in Herentals. “Het dossier over de windmolens die moeten komen in Hoevereveld is niet behandeld, wat eigenlijk wil zeggen dat ze stilzwijgend geweigerd zijn”, zegt Herentals schepen voor Ruimtelijke Ordening, Pascal Van Nueten (N-VA). De minister heeft wel een omgevingsvergunning toegekend voor twee van de drie windmolens die moeten komen op Plassendonk, ten zuiden van de E313. Met die beslissing gaat het stadsbestuur niet akkoord. Ze zal beroep aantekenen.

“We zijn niet tegen de komst van windmolens”, zegt schepen Van Nueten. “We zijn alleen niet tevreden over de locatie waar de windmolens zullen komen. Dat is een open landschap en dat willen we graag zo behouden. Bovendien dragen we met onze stad al een steentje bij aan groene energie. Zo staan er in Herentals en omgeving al zo’n acht windmolens. Twaalf windmolens zijn vergund, maar moeten nog gebouwd worden. Windmolens hebben zeker een plaats in Herentals, maar dan best op een plek waar ze thuishoren, zoals op het industriepark en niet in een woonwijk of in een open landschap."