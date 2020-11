Nieuwe stafchef Defensie: "Leger niet getraind voor coronacrisis, te weinig geïnvesteerd in medische component"

WERKING: De inspanningen wegen op Defensie. “Niet noodzakelijke trainingen zetten we on hold. Dat moet later worden ingehaald”, zegt de stafchef. “De mensen die op operaties gaan, krijgen wel de noodzakelijke training.”



BUDGET: “We moeten inderdaad 22 miljoen besparen dit jaar, maar het groeiritme naar 1.24% van het BNP houden we aan. Dit jaar kunnen we de facturen betalen, ik verwacht dat dat volgend jaar ook moet lukken. Dat is de belofte van de premier.”



PERSONEEL: “Er moeten betere lonen komen. Kinderen van vrienden van me werken in vergelijkbare functies in de privé, en verdienen gewoon beter dan onze beginners… En we moeten mensen dichter bij huis laten werken. Gemiddeld (!) legt een militair meer dan 50 km af naar zijn werkplek. Dat is veel meer dan het nationaal gemiddelde. Daarom bekijken we de uitbouw van Gavere, Koksijde, …”