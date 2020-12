Stapelwerf zorgt voor overlast in Vilvoorde: "We zijn de trillingen, het lawaai, de slapeloze nachten en het vuil beu"

"De aannemer heeft hier een stockageplaats aangelegd in het kader van de werken aan de ring", vertelt buurtbewoonster Evi Thonnon. "Op de Sint-Annalaan zijn er werken, om die te kunnen uitvoeren moesten ze een stockageplaats hebben waar alle grond naartoe gebracht wordt en ook gereinigd wordt. In het begin hadden we nog niet veel last, maar iets voor de zomer is dat hier enorm beginnen te trillen. We vonden zelfs vuil in onze kasten."