Stemming "1.000 Klassiekers" start morgen: 22 beiaardiers uit heel Vlaanderen spelen gelijktijdig "Bohemian rhapsody"

"Rapsodie is een term uit de klassieke muziek", vertelt Koen Van Assche. Hij is docent aan de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen en zal zaterdag ook meespelen. "De term komt uit de romantiek, de 19e eeuw. Het is een stuk dat uit verschillende delen bestaat en waarbij elk deel een andere stemming, een andere sfeer heeft." De hit van Queen gaat dan ook van een ballade over tot opera en snoeiharde gitaren.

Het is voor Van Assche niet de eerste keer dat hij "Bohemian rhapsody" zal spelen op beiaard. "Tijdens de eerste lockdown hebben we met enkele collega's op verzoek gespeeld. Het was zowat het enige culturele evenement dat nog live kon plaatsvinden. Het was mooi weer, mensen konden de ramen openzetten of een wandeling maken en luisteren. Toen werd dus op een bepaald moment ook "Bohemian rhapsody" aangevraagd en ik was best blij dat iemand het vroeg."