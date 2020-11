Sterrenchef en tv-kok Guy Van Cauteren uit Berlare overleden: "Hij was de Jeroen Meus van zijn tijd"

“Ik beschouwde Guy als een heel goede vriend. We kwamen elkaar tegen op de fiets, of in de winkel. We waren ook lotgenoten, want we zijn beiden redelijk ziek geweest. Zijn overlijden is veel te vroeg, 70 jaar is veel te jong. Hij laat een leemte achter, want Guy was een voorbeeld, en heeft veel betekend voor veel mensen. Hij hoorde tot de absolute top in de culinaire wereld. Hij gaf opleiding aan jonge koks die nu zelf aan de top staan. Hij was een van de eerste tv-koks en zette koken in het algemeen, en zijn eigen bereidingen mee op de kaart. Hij was eigenlijk de man van een "Dagelijks Kost" avant la lettre. Hij was een sympathieke, joviale man, die goed kon luisteren, die goed gedreven was. Ik verlies een goede vriend."