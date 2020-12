Truiense kunstenaar maakt vanachter glas foto's van bewoners woonzorgcentrum: "Dit was 2020"

Kunstenaar Dion Tsekouras uit Sint-Truiden is bezig aan een bijzondere fotoreportage over de bewoners van het Haspengouwse woonzorgcentrum Triamant in Velm. In 'Veraf, dichtbij’ brengt hij zowel bewoners, familieleden, vrijwilligers als medewerkers van Triamant in beeld.