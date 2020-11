Turkije veroordeelt honderden verdachten voor mislukte staatsgreep van juli 2016, wat gebeurde er toen ook alweer?

Volgens Erdogan heeft de Gülen-beweging echter diepe vertakkingen in het leger, de justititie, het staatsapparaat en de media. Sinds 2016 zijn er meer dan 77.000 mensen opgepakt en werden 130.000 staatsambtenaren, academici, leraars, rechters en anderen ontslagen. Gülen ontkent elke betrokkenheid en het is ook niet duidelijk of zoveel mensen wel betrokken waren bij een mislukte staatsgreep. De VS hebben altijd geweigerd om Gülen uit te leveren, ondanks aandringen van Erdogan.

Critici stellen dan ook dat het regime van Erdogan alsmaar autoritairder wordt en de coup misbruikt om alle tegenspraak te muilkorven. De mislukte coup had ook internationale gevolgen. Erdogan beschuldigt Europa en de VS ervan dat die lang aarzelden om de coup te veroordelen, terwijl Rusland dat wel deed. Sindsdien zijn de relaties tussen Turkije en de andere NAVO-lidstaten verslechterd, maar is er toenadering tussen Erdogan en de Russische president Vladimir Poetin.