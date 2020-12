Vogelgriep uitgebroken in pluimveebedrijf in Menen

Over hoeveel besmettingen het specifiek gaat, is nog onduidelijk, maar het FAVV spreekt van een "besmettingshaard". In de omgeving van het vleeskippenbedrijf gelden er vanaf nu ook maatregelen. "Er is een beschermingsgebied met een straal van 3 kilometer rond het bedrijf ingesteld. Er is ook een toezichtsgebied ingesteld van 10 kilometer rond het bedrijf. Het verschil tussen beide is dat in het beschermingsgebied alle houders van pluimvee, zowel professioneel als particulier, een inventaris moeten binnenbrengen binnen de 48 uur aan het stadsbestuur. Voor de 10 kilometer is dat binnen de 72 uur”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD).

Er mogen ook geen eieren die bedoeld waren om te verkopen, uitgevoerd worden. Ook het vervoer van pluimveevlees vanuit slachthuizen, snijhuizen en koelhuizen is niet langer toegelaten.