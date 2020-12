Postbode Carmen uit Genk voelt de werkdruk: "De pakjes zijn tot aan het dak gestapeld"

Het is moeilijk om Carmen te volgen want ze holt van de ene brievenbus naar de andere. Want naast de pakjes levert ze ook nog de gewone brieven en het reclamedrukwerk. "Ik werk ongeveer een uur langer dan normaal nu", zegt ze.

Maar als ze met de klanten praat, is ze op haar gemak. “Mensen zijn in deze coronacrisis vaker thuis. Dit is een goed moment om hen te leren kennen en even tijd voor hen te maken. Heel af en toe zit er zelfs een snel kopje koffie in."

"De werkdruk neemt wel toe, maar we kunnen in deze crisis ook een beetje tijd winnen", weet Carmen. Net omdat mensen vaker thuis zijn nu, lukt het om de pakjes af te leveren. De pakjes gaan minder vaak terug mee of we moeten niet zo snel meer een foto doorsturen naar de klant van de plek waar we het pakje achterlieten. En daar win ik wat tijd."