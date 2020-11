Àlle winkels weer open? Onder welke voorwaarden? En wat met kerst? Hierover hakt Overlegcomité vandaag knopen door

Waar de verschillende partijen het redelijk eens zijn over het heropenen van de winkels, lopen de meningen over de feestdagen nogal uiteen. CD&V, de groenen, MR en de N-VA hebben er de afgelopen dagen voor gepleit om toch een kleine opening te maken, zodat we een beperkt aantal extra mensen op bezoek zouden kunnen krijgen op de feestdagen.

Maar premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) hebben al verschillende malen duidelijk gemaakt dat we ons hierover niet te veel illusies moeten maken. Ze volgen hierin de virologen, die het nog veel te vroeg vinden - en de cijfers nog veel te slecht - om de teugels al te veel te vieren.

"Ik zou de vooruitgang van de voorbije vier weken niet willen verspelen in vier dagen tijd”, zei de premier hier gisteren nog over in de Kamer. “Het overgrote deel van de mensen begrijpt dat we kerst dit jaar anders zullen vieren", voegde hij eraan toe.