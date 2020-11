Vrijheid en kwaliteit van onderwijs gaan hand in hand 

Onderwijs gebeurt in de eerste plaats in de klas. Rekruteer daarom iedereen die voor een loopbaan in het onderwijs warm te maken is. Stimuleer op elk niveau van ons onderwijs het vormen van gemengde teams van graduaten, bachelors en masters, die vanuit verschillende expertise samen kwaliteitsvol onderwijs verzorgen.

En vooral: maak van blijvende professionalisering een absolute beleidsprioriteit. Het TALIS-onderzoek leert dat we dat in Vlaanderen nog te weinig doen. Voorzie daarom standaard in de opdracht van leraren voldoende tijd voor levenslang leren, en creëer tegelijk ruimte voor bijzondere vormingstrajecten, bijvoorbeeld om een bijkomende (vak)bekwaamheid of diploma te verwerven.

Moedig daarbij innovatie, samenwerking en interdisciplinariteit aan. Voorzie uiteraard in een veel groter professionaliseringsbudget dan de paar tientallen euro’s die nu per leraar beschikbaar zijn. Druk de opdracht van leraren niet langer uit in lesuren, maar waardeer alle aspecten van het leraar zijn in een jaaropdracht. En geef aan scholen de mogelijkheid om een doortastend en duurzaam personeelsbeleid te voeren.