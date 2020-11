VUB-rector Caroline Pauwels: "Het is van levensbelang dat we Ahmadreza Djalali in de aandacht houden"

"Als universiteit doen we twee dingen", stelt Caroline Pauwels "Aan de ene kant is er de mobilisatiecampagne van Amnesty International via sociale media die oproept om brieven te schrijven aan de Iraanse ambassadeur. Aan de andere kant voeren we gesprekken met beleidsmakers. We hebben de voorbije jaren al veel steun gehad van de Belgische en Vlaamse regering, die via hun diplomatie Djalali proberen te bevrijden. Toch moeten we nu meer inzetten op Europese en internationale bemiddeling. Via publieke mobilisatie en politieke onderhandeling hopen we dat er marges blijven. Zolang hij in leven is hebben wij de plicht om actie te ondernemen."