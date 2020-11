Vlaamse steden en gemeenten: "Polarisering stijgt in 3 op de 5 gemeenten"

Polarisering, zeg maar de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen en ideologische kampen, is van alle tijden, maar het lijkt er niet op te beteren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Een rondvraag bij de stads- en gemeentebesturen toont aan dat de polarisering in twee jaar tijd met wel 15 procent is toegenomen. En zowat 3 op de 5 gemeenten (58 procent om precies te zijn) zegt ermee te worstelen.

"Polarisering, dat neemt verschillende vormen aan. Dat kan gaan om acties van dierenrechtenactivisten, maar ook om conflicten die ontstaan na discussies over buitenlandse politiek of culturele verschillen die met afkomst te maken hebben. De inplanting van een nieuw asielcentrum bijvoorbeeld kan ook tot heen-en-weer-discussies leiden. En nu, in de coronapandemie, zien we zelfs polarisering over coronamaatregelen of over het coronavaccin", zegt Nathalie Debast van het VVSG.