Weerman Geert Naessens schrijft boek over weerspreuken: "Vaak hebben die oude spreuken nu nog altijd een grond van waarheid"

Geert Naessens woont in Ursel, bij Aalter, en werkt in Brugge. Hij is dagelijks op Radio 2 West- en Oost-Vlaanderen te horen als regionale weerman. Luisteraars kennen hem ook als iemand die bezig is met sterrenkunde, fauna en flora. Het boek over weerspreuken sluit daar perfect bij aan zegt hij: "Hoe ver de weerkunde nu ook staat, er wordt nog vaak teruggegrepen naar gekende gezegden. Bij elk seizoen, bij elk weertype, ja haast bij elke dag van het jaar hoort een spreuk. Naamdagen van heiligen helpen daarbij een handje. Soms vinden ze hun oorsprong in de natuurverschijnselen of bij de dieren."

In het boek bundelt Naessens meer dan 600 weerspreuken: "Sommige spreuken zijn heel oude volksweerspreuken maar vaak zit daar nu nog altijd een grond van waarheid in. Een bekende spreuk is: "Ochtendrood, water in de sloot." Als de lucht 's ochtends een mooie roodoranje gloed heeft, dan is er een hoge luchtvochtigheid door de waterdampen."