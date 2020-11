Zware brand in schrootverwerkend bedrijf in Ieper

De brandweer Westhoek kreeg woensdagavond omstreeks 8 uur een melding over de brand. Toen ze aankwam, sloegen de vlammen al metershoog in de lucht. Er was ook een immense rookpluim. Buurtbewoners moesten vensters en deuren dicht houden en ventilatie uitschakelen.

Met versterking van andere posten kreeg de brandweer het vuur onder controle. De autowrakken stonden buiten in open lucht en daardoor kon de brandweer voorkomen dat de gebouwen van het bedrijf brandden. Er was niemand aanwezig in het bedrijf, er zijn geen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

De brandweer blijft nablussen zodat de autowrakken gecontroleerd kunnen uitbranden. Ze vangt het bluswater op om de milieuvervuiling zoveel mogelijk te beperken.

Staelens Recup verwerkt metaal en afval. Het bedrijf haalt schroot op in West- en Oost-Vlaanderen en in Noord-Frankrijk. Bij Staelens Recup werkt een 15-tal mensen. Het familiebedrijf bestaat al meer dan 30 jaar.