Iraanse diplomaat achter verijdelde bomaanslag in Frankrijk riskeert 20 jaar cel, Iraans-Belgisch koppel 18 jaar

De Belgische veiligheidsdiensten komen het Belgisch-Iraanse koppel uit Wilrijk Amir S. en Nasimeh N. op het spoor op 25 juni 2018. Drie dagen later ontmoet het koppel de Iraanse diplomaat Assadollah A. in Luxemburg. Het is tijdens die ontmoeting dat Assadollah A. het koppel waarschijnlijk voorziet van de bom en een enveloppe met 18.000 euro cash.

Op 30 juni 2018 kan de politie het koppel in de boeien slaan in Sint-Pieters-Woluwe. Het tweetal is op dat moment op weg naar Villepinte, een gemeente ten noordoosten van Parijs, waar het een aanslag wil plegen op een grote conferentie van de Iraanse oppositie, met twintigduizend aanwezigen. In de tas van Nasimeh N. vindt de politie 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme, alsook het geld. Op de conferentie in Villepinte kan de politie nog een vierde betrokkene, Merhad A., arresteren. Een dag later wordt Assadollah A. in Frankfurt opgepakt. Hij was bij zijn arrestatie al drie jaar diplomaat op de Iraanse ambassade in Wenen. Oostenrijk trok zijn accreditatie meteen in.