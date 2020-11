5 jaar geleden: "Wat kan een mooi poppetje uit Canada nu bijdragen tot het debat over mensenrechten in China?"

"Ik heb nu eenmaal het karakter om openlijk te zeggen wat er op mijn lever ligt." (CNN) En dat bleef Lin doen, "de luis in de pels van het Chinese regime zijn". Zo hield ze lezingen op mensenrechten-evenementen in Washington en Oxford, op de VN-'Human Rights Summit'’ in Genève, op het 'Freedom Forum' in Oslo, en sprak ze Amerikaanse, Britse en Taiwanese politici toe in diverse parlementen. Ook werkt ze nauw samen met Canadese politici om die "luis" te blijven en is ze ambassadrice van de plaatselijke denktank "The Macdonald-Laurier Institute", dat politieke kwesties voortdurend kritisch in vraag stelt.

Intussen blijft ze ook aan een acteercarrière werken. Zo was ze recent te zien in de tv-serie "Rising suns" (zie foto beneden). Haar werk als fotomodel neemt ze nog sporadisch op. Lin, die momenteel in New York woont, is getrouwd met de 54-jarige James Taranto, journalist bij The Wall Street Journal.