6.000 nieuwe bomen geplant in Puurs-Sint-Amands volgens speciale methode: "Binnen 20 à 30 jaar al een matuur ecosysteem"

De "Miyawaki"-methode staat nog in haar kinderschoenen. Voorlopig zijn er in België zo'n 20 andere locaties waar dezelfde aanplantingsmethode werd gebruikt. Burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) is alvast enthousiast. "Dit project bewijst dat we absoluut moeten inzetten op innovatie. We kunnen de klimaatuitdaging pas succesvol aangaan wanneer we geloven in innovatie en investeren in natuur. Hier gaan die twee zaken samen. Dat is fantastisch."